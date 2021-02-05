المجريسي: نخشى مقاومة شديدة من أولئك الذين لديهم مصالح خاصة

بعد أسبوع من المناقشات التي نظمتها الأمم المتحدة في سويسرا ، تم تعيين عبد الحميد دبيبة رئيس وزراء انتقالي. إلى جانب تشكيل ثلاثة أعضاء للمجلس الرئاسي ، سيتعين عليهم إعادة بناء ليبيا سياسيا، وسيواجهون مهمة صعبة في إعادة توحيد البلاد .

تم تعيين الفريق المكون من أربعة مسؤولين تنفيذيين ليبيين جدد ، برئاسة عبد الحميد دبيبة ، اليوم الجمعة في جنيف ، حيث نظمت الأمم المتحدة هذا الأسبوع انتخابات مصغرة مع 75 مندوبا ، في مكان لم يكشف عنه بسويسرا.

ولم يحصل أي من المرشحين للمجلس الرئاسي على 70٪ من الأصوات في الجولة الأولى وحدها ، فتم التصويت على شكل قوائم. فتم إعتماد أربع “قوائم” ، يعرض كل منها ثلاثة أعضاء من المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء .

ورئيس الوزراء الليبي الجديد هو عبد الحميد دبيبة ، مهندس من مدينة مصراتة ، والرئيس السابق للشركة الليبية للاستثمار والتنمية في عهد القذافي. وسيحل محل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج الذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات.

ويتألف المجلس الرئاسي من محمد يونس منفي (رئيسا) وعبدالله اللافي (نائب الرئيس) وموسى الكوني (نائب الرئيس). وحصلت قائمتهم على 39 صوتا ، مقابل 34 للقائمة المنافسة والمؤلفة من شخصيات سياسية ليبية ذات ثقل كبير ، وهم رئيس البرلمان عقيلة صالح ، ووزيرداخلية الوفاق فتحي باشاغا ، واللواء أسامة الجويلي.

يقول المحلل والباحث السياسي المتخصص في شؤون السياسة والحوكمة والتنمية في العالم العربي بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، طارق المجريسي في تصريح إعلامي لصحيفة أجنبية “بهذه الانتخابات المفاجئة ، يمكننا أن نخشى مقاومة شديدة من أولئك الذين لديهم مصالح خاصة ، فضلا عن اتهامات بالفساد”.

كما سيتم الآن فحص موقف المتدخلين الأجانب عن كثب، حيث لا تبدو تركيا ، المؤيد القوي لحكومة الوحدة لحكومة الوفاق ، غير راضية عن نتيجة جنيف.

ودون المجريسي بحسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه ” بغض النظر عن أن ليبيا لديها رئيس جديد، ورئيس وزراء جديد وهدف جديد وهو الانتخابات في ديسمبر،يجب على أولئك الذين يعطون الأولوية لهذا الهدف الآن أن يحاولوا تضمين أكبر عدد ممكن من الأمور العملية في النظام الجديد، وحمايته والضغط لاحترامه والالتزام به .”

وتحسبا لأي طاريء فقد أمر مجلس الأمن الدولي ، الخميس ، نشر طليعة من المراقبين الدوليين لمراقبة وقف إطلاق النار على طول الخط الأمامي بين مدينة سرت وقاعدة الجفرة التي تفصل بين القوتين المتنافستين. هناك قدر من الحذر ، في ظل التناقض الليبي حيث أن التقدم في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة يؤدي أحيانًا إلى عودة البلاد إلى الحرب.