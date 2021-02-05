بن شرادة: عقيلة صالح و باشاغا شخصيات جدلية و خسارتهما كانت متوقعة

اعتبر عضو ما يسمى بـ مجلس الدولة، سعد بن شرادة، الجمعة، أن فوز قائمة محمد المنفي كان متوقعا، لافتا إلى أن القائمة التي كانت تضم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ورئيس مجلس النوال عقيلة صالح جدلية بدرجة كبيرة.

و شدد بن شرادة، على أن دعم المجتمع الدولي للحكومة الجديدة هو النقطة الأهم كي تتحقق النتائج المرجوة.

يشار إلى أن البعثة الأممية قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، النتيجة النهائية للتصويت على تشكيلة السلطة التنفيذية والتي أسفرت عن فوز قائمة ” المنفي و ادبيبة ” بنسبة 53.42 % متقدمة على قائمة ” عقيلة و باشاغا ” التي تحصلت على نسبة 46.58%.

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