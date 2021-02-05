عقيلة صالح يرحب بالسلطة الجديدة و يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها

رحب رئيس المجلس النواب عقيلة صالح، الجمعة، بتكوين سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.

و أضاف الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق، أن عقيلة صالح رحب بتكوين سلطة تنفيذية جديدة متمنياً التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.

وفي وقت سابق الجمعة، فاز محمد يونس المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي كسلطة تنفيذية جديدة بالبلاد، وعبد الحميد دبيبه برئاسة الوزراء بعد فرز الأصوات.

وفازت القائمة التي تضم عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة، بعد جولة تصويت حاسمة، تنافست فيها مع القائمة التي ترشح فيه فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

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