بعد فوزه برئاسة الحكومة.. “الدبيبة ” مغرداً على تويتر: سوف نضع نصب أعيينا الهدف الذى من أجله تم اختيارنا.

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة فى أول تغريده له على حسابه بموقع تويتر فور فوزه بالمنصب الجديد: “سوف نضع نصب أعيينا الهدف الذى من أجله تم اختيارنا وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة”.

وأعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، اليوم الجمعة، فوز المرشح عبد الحميد الدبيبة برئاسة الوزراء الليبية الانتقالية، والتي ستتولى مهامها حتى الانتخابات المقبلة المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل.

وأصبح الدبيبة رئيس الحكومة الخامس منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وهو رجل أعمال وسياسي ليبي، من أبرز أثرياء مدينة مصراتة.

علاقات مميزة

ويتمتع الدبيبة بالكثير من العلاقات، ويدير العديد من الشركات الكبرى، من بينها الشركة الليبية للاستثمار والتنمية، كما قام بالإشراف على عدد من أعمال البنية التحتية في ليبيا كالمطارات والملاعب وخطوط أنابيب المياه.

والدبيبة حاصل على شهادة مهندس من جامعة تورنتو الكندية، يتزعم حاليا تيار “ليبيا المستقبل” الذي ينشط سياسيا، وشارك باسمه في ملتقى الحوار الليبي.

تعهدات

وتعهد الدبيبة في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي بجنيف، بالعمل على تأمين الانتخابات ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ماديا ومعنويا، والقيام بدور في التوعية الانتخابية للمواطن، واللجوء إلى المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة لدعم الانتخابات لوجستيا وأيضا في مراقبتها

وقال في كلمته، إنه سيستخدم من التعليم والتدريب طريقا للاستقرار، وسيعمل على أن تكون هناك مؤسسات أمنية باحترافية واحتكار الدولة السلاح، ومنع حمله خارجها.