عقيلة صالح: تكوين سلطة تنفيذية جديدة “انتصار للشعب الليبي”

رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بـتكوين سلطة تنفيذية جديدة، بعدما صوت على اختيارها اليوم الجمعة أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعون في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واصفا هذه الخطوة بأنها انتصار للشعب الليبي.

وتمنى صالح في بيان طالعته “الساعة 24″، التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.

وفي وقت سابق، أعلنت وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.