الشاهد : اختيار الحكومة و الرئاسي يوم تاريخي في ليبيا

قال رئيس الوزراء التونسي الأسبق، يوسف الشاهد، الجمعة، إن ليبيا تعيش يوما تاريخي بعد أسبوع من المشاورات في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة انتهي بانتخاب رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة الجديد”..

وأوضح الشاهد في منشور له عبر صفحنه على موقع التواص الاجتماعي “فيسبوك” أن الانتخابات شاركت فيها أطياف مختلفة من الشعب الليبي ، معربا عن آماله أن تكون المرحلة المقبلة تحت شعار الاستقرار والأمن والرفاهية.

و اعرب الشاهد عن تطلعه إلى مزيد توطيد العلاقة بين تونس وليبيا لما فيه خير الشعبين.

واختار ملتقى الحوار بقيادة الأمم المتحدة، الجمعة، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

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