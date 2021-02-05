أوحيدة : نجاح قائمة المنفي سيؤدي لتوحيد السلطة والتئام مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، الجمعة، أن نجاح قائمة محمد المنفي و الدبيبة سيؤدي لتوحيد السلطة، والتئام مجلس النواب، وتشكيل حكومة موحدة.

وأضاف أوحيدة، أن الشعب يتطلع إلى اتخاذ قرارات وطنية من مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، بإخراج المرتزقة، ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية، وإنهاء الانقسام وصولًا إلى انتخابات عامة.

وأشار أوحيدة، إلى أن كل ذلك يبقى مرهونًا بمدى جدية المجتمع الدولي في الوقوف مع هذه السلطة في وجه المعرقلين، لاسيما الميليشيات والدول الداعمة لهم.

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