على أوحيدة: عقيلة صالح خسر كل شيء و تاريخ باشاغا دموي و الانتخابات الملاذ الأخير

قال الكاتب الصحفي، على أوحيدة، الجمعة، إن الشعب الليبي لم تكن له أي كلمة عليا في ملتقى الحوار في جنيف، مشيرا إلى أن المراهنة في المرحلة القادمة ستكون على الانتخابات فقط باعتبارها الملاذ الأخير لليبيا.

و اعتبر أوحيدة في تدوينة له عبر حسابه على منصة التغريدات ” تويتر” أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يعيش مأساة حقيقية بعدما خسر كل شيء، لافتا إلى أن عقيلة صالح وثق في الروس إلى درجة التهور .

و قلل أوحيدة من أهمية أي رد فعل لعقيلة بعد خسارته، بسبب خوفه من قائمة العقوبات الأممية، معربا عن خشيته من رد فعل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، لافتا إلى تاريخه الغير مشرف في مدينة غرغور.

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