عقيل : المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية انهيار ليبيا بسبب تدخله العسكري في 2011

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل إن هناك أجندات دولية تدفع أطرافا بعينها، وهناك مصالح تتحكم في مصير صعود أي قائمة، ما يعني أن القائمة الفائزة تعبّر عن اتفاق على مجموعة مصالح فيها جوانب داخلية وأخرى خارجية، وفيها جوانب مشروعة وأخرى غير مشروعة.

وأضاف عقيل أن الأشخاص الذين التقت مصلحتهم عند صعود هذه القائمة هم الذين اتفقوا على إنجاحها، أما مسألة قدرة أي طرف على إخراج البلاد من أزمتها فليس معيارا لا للأطراف الداخلية في ليبيا، ولا للمجتمع الدولي الذي فكك الدولة الليبية منذ 2011 بتدخله العسكري المباشر.

واعتبر عقيل أن الأخطار لا تزال قائمة والمسؤولية قد تُلقى على عاتق المجتمع الدولي في ظل عدم وجود التزامات دولية واضحة تجاه ليبيا، متسائلا عن مدى توفر الإرادة لدى السلطة الجديدة لنزع السلاح وتفكيك الميليشيات وضمان عودة النازحين والمهجرين، وتوفير مناخ آمن لإجراء الانتخابات.

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