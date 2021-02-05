روسيا ترحب بتشكيل السلطة الجديدة في ليبيا

أبدت وزارة الخارجية الروسية، ترحيبها بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الجمعة سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات العامة المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الروسية، أنه يجب أن تصبح ثمار عمل ملتقى الحوار السياسي الليبي خطوة مهمة ومحورية في سبيل تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا.

وتمنى البيان للقيادة الليبية الجديدة النجاح في تحقيق الأهداف الصعبة للمرحلة الانتقالية التي تقف أمامها، وفي مقدمتها تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات عامة من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر العام الجاري.

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اليوم، في انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، لصالح قائمة تضم محمد يونس المنفي مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.

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