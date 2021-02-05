المدني: حكومة الوفاق أذلت الشعب و جوعته و الجميع سعيد بمغادرتها

قال الناطق باسم ما يسمى بالإعلام الحربي لبركان الغضب، عبدالمالك المدني، إن الجميع سعيد بمغادرة المجلس الرئاسي واصفا إياه بالفاشل وملحقاته الذين قاموا بتجويع وإذلال المواطن.

وأضاف المدني في تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أنه برغم ضبابية المشهد القادم والشكوك حول قدرة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة على الإنسجام والخروج بليبيا من غيابة الجُب، لافتا إلى أنه يعتقد أن ليبيا لن تنجب، فائز السراج، و فيصل قرقاب، آخرين، معربا عن أمله أن يكون القادم أفضل.

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