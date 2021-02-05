الحاجي : عقيلة و باشاغا جزءا من نظام تسبب في انهيار مؤسسات الدولة

اعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي، الجمعة ، أن إسقاط قائمة باشاغا وعقيلة صالح وأسامة الجويلي يمثل تعبيرا عن رغبة في القطع مع الوجوه القديمة، لا المنظومة القديمة برمتها.

وأضاف الحاجي، أن المنفي والدبيبة وعبدالله اللافي وموسى الكوني (نائبي رئيس المجلس الرئاسي)، كلهم محسوبون على السلطة الحالية، ولهم امتداداتهم في الداخل، خاصة في العاصمة طرابلس، وفي الخارج، لا سيما من حيث قربهم من تركيا.

وأشار الحاجي، إلى أن تواتر الحديث عن حسم عقيلة صالح وباشاغا أمر الحكم لصالحهما في المرحلة القادمة هو الذي أعطى انطباعا بأنّ سقوطهما كان مفاجئا.

و أوضح الحاجي، المتأمل في موقف الشارع الليبي عامة من الرجلين يقف على حالة السخط الشعبي على السلطات القائمة حاليا (وصالح وباشاغا جزء منها)؛ بسبب تدهور المعيشة والنقص الحاد في السيولة وانعدام الأمن وضعف سلطة الدولة.

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