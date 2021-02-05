الدبيبة متعهدا بحل مشكلة الكهرباء خلال 10 شهور: ملتزمون بمبدأ الشفافية ومستعدون للمساءلة في أي وقت

قال رئيس الحكومة الليبية الجديد في الملتقى السياسي الليبي في جنيف عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا ستبنى للجميع، وليس فيها خاسر، بل شريك حقيقي للعمل في بناء السلام في ليبيا، متابعا يجب طي صفحة الماضي ومد الأيدي للسلام والتفرغ لإنهاء أزمات الليبيين.

وأضاف الدبيبة، خلال جلسة استماع أمام أعضاء الملتقي في جنيف عبر تقنية الفيديو كونفرنس، خلال 10 أشهر على الأكثر التزم بحل مشكلة الكهرباء في ليبيا وهذا وعد و أعلن التزامي بالتوقيع على إقرار بما أملكه ماديا من باب الشفافية ومستعد للمحاسبة، مضيفا، حكومتنا قادرة على التحرك في مختلف أنحاء ليبيا وبرنامجنا قائم على التنقل والعمل في مختلف المدن و ملتزمون بمبدأ الشفافية ومستعدون للمساءلة في أي وقت، متابعا، ما تحقق من انتخاب هياكل الدولة خطوة مهمة تنهي الاختناق السياسي في ليبيا.