السفير البريطاني: نتطلع للعمل مع السلطة الليبية الجديدة

رحب السفير ‏البريطاني لدى ليبيا نكيولاس هوبتون بالتصويت على السلطة التنفيذية الجديدة، وأعرب عن تطلعه قدما إلى العمل معها.

وقال هوبتون في تغريدة على “تويتر”: “يجب أن تقدم السلطة الجديدة الدعم لجميع الليبيين، قبل تسليم السلطة إلى حكومة وطنية مُنتخبة، من خلال الانتخابات التي ستجرى في 24 من ديسمبر المقبل”

وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.