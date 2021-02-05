السفير الأميركي بعد انتخاب السلطة الموحدة الموقتة: «تفاعل أكثر قادم من واشنطن»

قال السفيرالأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، إن «تفاعلا أكثر قادم من واشنطن»، وذلك في أول رد فعل أميركي على الاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة المؤقتة.

لكن نورلاند قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في الوقت الحالي نقدم تهانينا الحارة لجميع الليبيين والمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي والقادة القادمين والمغادرين على التزامهم بمستقبل ليبيا السلمي».

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