عماري زايد: أبارك للقائمة الفائزة بالتصويت في ملتقى الحوار السياسي

رحب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد بالتصويت على السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال زايد في تغريدة على “تويتر”: “أبارك للقائمة الفائزة بالتصويت في ملتقى الحوار السياسي متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم القادمة واستكمال باقي خطوات تشكيل الحكومة وتولى المسؤولية والأمانة وتنفيذ خارطة الطريق للعبور بالبلاد للمرحلة القادمة”.

وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.