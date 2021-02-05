النويري: ندعو البعثة الأممية للمساعدة في توحيد الجسم التشريعي

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري إن «رئاسة مجلس النواب ستقطع الطريق على أي محاولة لإفشال الحكومة الجديدة واستمرار الانقسام في ليبيا، داعيا البعثة الأممية إلى أن «تساعد في توحيد الجسم التشريعي ونطالب الدول المتدخلة في ليبيا برفع يدها وترك الليبيين يقررون مصيرهم».

وأكد النويري في بيان دعم رئاسة مجلس النواب للسلطة التنفيذية الموحدة في جهود توحيد كل المؤسسات الليبية المنقسمة، وأضاف «سنعمل بكل قوة على جمع كل أعضاء مجلس النواب للتعاطي الايجابي مع تشكيل الحكومة استنادا إلى مبدأ الكفاءة».

ودعا نائب رئيس المجلس «جميع النواب إلى العودة إلى مجلس نواب واحد وترك المصالح الشخصية ورأب الصدع في الجسم التشريعي وتحمله للمسؤولية الملقاة على عاتقه، والعمل على إصلاحه»، مضيفا «سندعم عمل الحكومة حال نيلها الثقة في تنفيذ خارطة الطريق وخاصة التجهيز للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل».

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وتوجه النويري إلى رئيس الحكومة الموحدة بالقول «أن الشرعية الدولية وحدها لا تكفي، ونطالبه أن يساعد مجلس النواب في منح حكومته الثقة باختياره للكفاءات، وندعوه إلى التشاور مع النواب لتشكيل الحكومة الاقرارها في أجلها». ولفت إلى «مهام جسام عقب توحيد المؤسسات منها إقرار قوانين للانتخابات، والأحزاب، والنقابات وضبط عملها لاثراء الحركة السياسية في ليبيا من التصحر السياسي الذي تشهده».

وفي وقت سابق، رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بـ«تكوين سلطة تنفيذية جديدة» بعدما صوت على اختيارها الجمعة أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعون في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واصفا هذه الخطوة بأنها «انتصار للشعب الليبي». وتمنى صالح في بيان «التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد».

وتتكون السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة من مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء (رئيس ونائبين) وحكومة وحدة وطنية. وسيكون المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وعضوية كل من عبدالله اللافي وموسى الكوني، بينما سيترأس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وهؤلاء كانوا ضمن القائمة الثالثة التي حصلت في جولة الإعادة على غالب أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

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