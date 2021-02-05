سيالة: نطالب الدول الصديقة بدعم إرادة الشعب الليبي

وجه وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة التهنئة للشعب على ما تم التوصل إليه باختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.

وأعرب سيالة في بيان له، طالعته “الساعة 24″، اليوم الجمعة، عن أمنياته لأعضاء السلطة الجديدة بالتوفيق والنجاح في المهمة الموكلة إليهم خلال الفترة التمهيدية وحتى موعد الانتخابات العامة المقررة في 24-12 القادم، من أجل استكمال المسار الديمقراطي وبناء الدولة المدنية المنشودة وتحقيق الاستقرار والمصالحة.

وأضاف سيالة”د: “بهذه المناسبة نقدم الشكر للأمم المتحدة وبعثتها لدى ليبيا على جهودها لإنجاح هذا الاستحقاق ، كما نشكر الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت بالترحيب بهذا التوافق الوطني ونطالبهم بدعم إرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير”.

وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.