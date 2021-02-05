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النمروش يقر بالخسارة ويطالب السلطة الجديدة بإحداث تغيير على المستويين السياسي والاقتصادي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أقر وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح الدين النمروش، اليوم الجمعة، بخسارته في التصويت على القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة.

وهنأ النمروش في تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” القائمة التي نالت أغلبية أصوات لجنة الحوار السياسي الليبي بجنيف، بعيداً عن الشخصيات الجدلية التي دعمت العدوان على مدن الشرق و الغرب و الجنوب، بحسب قوله.

وأضاف النمروس أنه يشد على أيديهم في إحداث التغيير المطلوب في المشهدين السياسي و الاقتصادي العام و تحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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