بعد انتخاب السلطة الليبية الجديدة..السفير الأمريكي: تفاعل أكثر قادم من واشنطن

رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند باختيار السلطة التنفيذية الجديدة، قائلا إن “تفاعلا أكثر قادمًا من واشنطن”.

وأضاف نورلاند في تغريدة عبر “تويتر”: “في الوقت الحالي نقدم تهانينا الحارة لجميع الليبيين والمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي والقادة القادمين والمغادرين على التزامهم بمستقبل ليبيا السلمي”.

وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.