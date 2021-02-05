إيطاليا ترحب بانتخاب السلطة التنفيذية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2021

رحبت إيطاليا بنتيجة التصويت الذي تم من خلاله اليوم، في جنيف، انتخاب رئيس ونائبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

وقالت في بيان لها “نهنئ المرشحين المنتخبين في نهاية الحوار الذي قاده الليبيون لليبيين. يعد تعيين سلطة تنفيذية انتقالية موحدة وشاملة خطوة مهمة على طريق الاستقرار والتوحيد المؤسسي في ليبيا ، في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. ندعو جميع الفاعلين الليبيين والدوليين لمواصلة العمل ، تحت رعاية الأمم المتحدة بما يخدم المصلحة الأساسية للشعب الليبي ، للحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتعزيز ازدهار البلاد. نحن على ثقة من أن التقدم المحرز في الحوار الليبي يمكن أن يساهم في دفع عجلة التعاون بين جميع المكونات الليبية في المجالات المترابطة للأمن والاقتصاد واحترام القانون الإنساني الدولي في إطار عملية برلين ، وكذلك في منظور المصالحة الوطنية. مع إنشاء مجلس رئاسي، ومن منظور حكومة الوحدة الوطنية، التي نأمل أن تكون شاملة للجميع، تبدأ مرحلة سياسية جديدة تعتبر أيضًا حاسمة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020 و انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد. في هذه الخطوة الحاسمة لمستقبل ليبيا ، تظل إيطاليا إلى جانب الشعب الليبي. بتأكيدها على دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) ، تشكر إيطاليا الممثل الخاص بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، ستيفاني ويليامز ، وتؤكد استعدادها الكامل للتعاون مع خليفته ، يان كوبيتش.”