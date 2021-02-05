النواب الموازي يطالب المجتمع الدولي بضمان الالتزام بالمدة المحددة لإجراء الانتخابات

طالب مجلس النواب الموازي، اليوم الجمعة، النواب المقاطعين بالالتحاق بالمجلس للاضطلاع بمهامه تجاه الحكومة المزمع تشكيلها ومنحها الثقة ومراقبة عملها.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى الالتزام بالمخرجات التي تمت برعايته والحرص على تنفيذ ماتم التوافق عليه.

وأكد المجلس على المجتمع الدولي ضمان الالتزام بالمدة المحددة وإجراء الانتخابات في موعدها وتهيئة الظروف لإجرائها.

يذكر أن القائمة الثالثة فازت في التصويت الذي أجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة إضافة إلى انتخاب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي لعضوية المجلس الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24