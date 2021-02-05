غوتيريش يرحب باختيار سلطة تنفيذية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2021

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن اختيار أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي لسلطة تنفيذية مؤقتة موحدة يعتبر خطوة هامة في البحث عن السلام في البلاد، داعيا جميع أعضاء الحوار وأصحاب المصلحة الليبيين والدوليين إلى احترام نتائج التصويت.

ورحب غوتيريس بتعهدات السلطة التنفيذية الجديدة بتشكيل حكومة تعكس التعددية السياسية والتمثيل الجغرافي والتزامها بإشراك ما لا يقل عن 30 في المائة من النساء في المناصب التنفيذية ، وكذلك ضمان مشاركة الشباب.

كما دعا الأمين العام الأممي إلى التمسك بالمبادئ والجداول الزمنية المنصوص عليها في خارطة طريق تونس.