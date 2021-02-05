الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أشادت جامعة الدول العربية، الجمعة، بعملية التصويت لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية فى ليبيا والتى أجراها بنجاح ملتقى الحوار السياسى الليبى فى جنيف برعاية البعثة الأممية.

وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، فى بيان، عن ترحيب الجامعة بنجاح الملتقى فى تحمل مسؤولياته بهذا الشكل الإيجابى، مضيفا أن الجامعة تتطلع إلى تنصيب المجلس الرئاسى برئاسة، محمد المنفى، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، فى أقرب فرصة حتى تشرع فى تولى مهامها وتمهد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة فى نهاية العام الجارى.

وأكد البيان على دعم ومساندة الجامعة العربية لجميع الجهود الوطنية المبذولة للوصول إلى حل نهائى ومتكامل للوضع الليبى، داعيا إلى توحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية التى ترعاها البعثة الأممية فى ليبيا على مساراتها السياسية والعسكرية والدستورية والاقتصادية المختلفة.

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