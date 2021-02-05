تونس: اختيار السلطة الجديدة في ليبيا خطوة إيجابية لإنهاء الانقسام

أعربت الخارجية التونسية، الجمعة، عن ترحيب بلادها بنتائج التصويت لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، مؤكدة أن تونس تعتبرها خطوة إيجابية وحدثا تاريخيا يؤشّر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا وخروجها من الأزمة التي عاشتها لعقد من الزمن وشروعها في بناء مرحلة جديدة من تاريخها.

وأضافت الخارجية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن تونس ثمنت جهود منظمة الأمم المتحدة ودورها المحوري في تحقيق هذا الإنجاز.

وتابع البيان أن تونس هنأت الفائزين في هذه الانتخابات، متمنية لهم التوفيق والسّداد في أداء مهامهم السامية حتى الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدّد، معربة عن حرصها الراسخ على العمل مع السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية والإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الأخوة الصادقة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.

وأشار البيان إلى اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في الأول في شهر نوفمبر 2020 وما أسفر عنه من مخرجات إيجابية وملموسة تم البناء عليها في الاجتماعات اللاحقة لتحقيق تقدّم في مسار التسوية السياسية.

وجدد البيان التأكيد على ما دعا إليه الرئيس التونسي، قيس سعيد، حول ضرورة التوصّل إلى حل سلمي شامل في إطار حوار ليبي-ليبي يحفظ وحدة ليبيا ويحقّق تطلّعات شعبه المشروعة نحو الاستقرار والتنمية والإعمار.

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