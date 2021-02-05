السراج يدعو الحكومة الجديدة للاستعداد للانتخابات

بارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، الجمعة، نجاح اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي ستدير شؤون البلاد مؤقتا حتى نهاية العام الجاري.

وقال السراج، في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك” أنه يتقدم بالتهنئة لمن اختيروا لتولي المسؤوليات في المجلس الرئاسي الجديد، ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية، داعيا السلطة الجديدة إلى تحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق.

واعرب السراج عن أمله في أن يعملوا خلال المرحلة القادمة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

و كانتالبعثة الأممية قد أعلنت الجمعة، فوز عبد الحميد دبيبة، برئاسة الحكومة، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، خلال التصويت في جنيف على ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة

وستتولى السلطة التنفيذية الجديدة، إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر2021.

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