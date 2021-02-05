السويحلي: إقرار السلطة الجديدة بتوافق الوطنيين وبعيدا عن الصفقات المشبوهة

رحب عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرحمن السويحلي باختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال السويحلي في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “بتوافق الوطنيين وبعيدا عن الصفقات المشبوهة والمصالح الحزبية الضيقة؛ نجحنا اليوم في إقرار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة”.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق: “ستكون مهمتها الأساسية إنجاز الانتخابات في موعدها”

وتابع: “نبارك هذه الخطوة الإضافية للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر، وندعو جميع الأطراف إلى القبول بنتائج هذه العملية السياسية’.

وأضاف نورلاند في تغريدة عبر “تويتر”: “في الوقت الحالي نقدم تهانينا الحارة لجميع الليبيين والمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي والقادة القادمين والمغادرين على التزامهم بمستقبل ليبيا السلمي”.

وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.