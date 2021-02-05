السفير الألماني: يوم مميز من المنافسة السياسية والتسويات من أجل ليبيا.

علق السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على اختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الليبية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، وقال «يوم مميز من المنافسة السياسية والتسويات من أجل ليبيا».

وأضاف، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «توتيتر» الجمعة: «تهانينا للسلطة التنفيذية المنتخبة حديثًا، والاحترام لكل الذين كانوا جزء من هذه المنافسة»، وأضاف «تحية لجميع المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك لالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز وفريقها».

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ورحبت كل من الولايات المتحدة ومصر وتركيا والإمارات وقطر وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والسعودية بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وسيكون المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وعضوية كل من عبدالله اللافي وموسى الكوني، بينما سيترأس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وهؤلاء كانوا ضمن القائمة الثالثة التي حصلت في جولة الإعادة على غالبية أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

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