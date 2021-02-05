محلل سياسي : المجتمع الدولي ملزم بإجراء الانتخابات في موعدها

دعا المحلل السياسي محمد العلاني الجمعة، إلى اعتبار أن المهم اليوم ليس الأسماء وإنما القدرة على تنفيذ ما يتطلع إليه الليبيون في هذا الظرف الوجيز الذي لا يتعدى عشرة أشهر قبل إجراء الانتخابات، إن كانت هناك رغبة وإرادة في التمسك بموعد 24 ديسمبر لإجرائها.

وأضاف العلاني، أنّ على الليبيين الآن ليس طي صفحة باشاغا وصالح فحسب، بل طي صفحة عشر سنوات من الخلافات والفوضى والاقتتال وعدم الاستقرار، والتفكير بجدية في إنجاح مسار الانتقال السياسي.

ورأى العلاني أن على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته بإنجاح هذه المرحلة، وأن يكون أكثر جدية في التعاطي مع ملف تفكيك الميليشيات ونزع السلاح وتوحيد مؤسسات الدولة؛ لأنّ هذه الخطوات ضرورية ومن دونها لا يمكن الحديث عن نجاح سياسي.

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