الكبير: النخبة السياسية في ليبيا لن تصطدم بالحكومة الجديدة

أكد المحلل السياسي ، عبدالله الكبير، الجمعة، أن النخبة السياسية في ليبيا لن تكون صدامية بعد إعلان السلطة التنفيذية الجديدة، لافتا إلى أنها ستسعى لـ علاقات متوازنة مع كل الأطراف المنخرطة في الصراع الليبي، ولن تصطدم مع أي دولة.

وتوقع الكبير أن تحاول السلطة الجديدة أن تقنع جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، سواء القوات التابعة لتركيا أو روسيا.

وأشار الكبير إلى أن المنطقة الغربية الخاضعة لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا، قد رحب بالشخصيات المنتخبة الجديدة، وقد رحب أيضا وزير الداخلية، فتحي باشاغا بنتائج الانتخابات.

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