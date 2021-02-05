النواب و الدولة و الرئاسي يرحبون بفوز بالحكومة الجديدة

رحب مجلسي النواب، و الدولة ، و المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غيير المعتمدة، الجمعة، بنتائج حوار جنيف الخاص بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

و أعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتكوين سلطة تنفيذية جديدة متمنيًا التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في موعدها المُحدد.

كما هنأ رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في بيان، من اختيروا لتولي المسؤوليات في المجلس الرئاسي الجديد، ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية، مطالبا أياهم بـ العمل خلال المرحلة المقبلة على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها.

بدوره بارك مجلس الدولة هذه الخطوة المهمة في سبيل الخروج من الأزمة، وتوحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام، داعيا السلطة الجديدة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، والتعلم من أخطاء من سبقها، وتغليب المصلحة الوطنية على كل اعتبار.

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