أبوضاوية: علينا أن نجسد ثقافة القبول بصندوق الانتخابات لا صندوق الذخيرة

رحب المرشح السابق لرئاسة الحكومة ضو أبو ضاوية باختيار السلطة التنفيذية الجديدة من خلال ملتقى الحوار الوطني.

وقال أبو ضاوية: “أتمنى أن تقبل جميع الاطراف بما توصل إليه ملتقى الحوار، علينا أن نجسد ثقافة القبول بصندوق الانتخابات لا صندوق الذخيرة”.

وتمنى أن “تكون هذه الحكومة حكومة كل الليبين، وأن تلتزم بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الوطني للوصول بنا إلى الانتخابات في ديسمبر 2021”.

كما تمنى “التوفيق والسداد للسلطة التنفيذية الجديدة”، وأردف: “على مجلس النواب أن يضطلع بدوره لمنح الثقة للحكومة في الآجال المحددة”.

وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة