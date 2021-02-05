المنفي: ملتزمون بالموعد المحدد للانتخابات لتسليم الأمانة للشعب الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، تقيده وأعضاء المجلس بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الـ 24 من ديسمبر المقبل لتسليم الأمانة للشعب الليبي.

وقال المنفي في تسجيل مصور إنه سيقوم وبقية أعضاء المجلس الرئاسي بالتعاون مع رئيس الحكومة للعمل كفريق واحد متناغم، مشيرًا إلى أنهم سيضعون نصب أعينهم صعوبة الأوضاع الراهنة وما تتطلبه من تنازلات في سبيل المصلحة الوطنية العليا والبحث عن القواسم المشتركة وعن كل ما يجمع ولا يفرق.

وشدد المنفي على التزامه بما قدمه من برنامج عمل مختصر أمام ملتقى الحوار السياسي منذ أيام، لاسيما ما يخص التقيد بمواعيد الانتخابات وإنجاز المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلسه سيكون ممثلاً حقيقيًا لكل الليبيين.

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