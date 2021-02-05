الليبية لحقوق الإنسان ترحب بالتوافق على انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 February, 2021

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، “عن ترحيبها الكبير بمخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبى الذى إستضافته مدينة جينيف السويسرية، وعلى رأسها التوافق على إنتخاب السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية، حيث تمثل هذه الخطوة الهامة تلبية لتطلعات وآمال الشعب الليبي في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يحقق لم الشمل ووقف العنف والانقسام السياسى والأجتماعى و المؤسساتي “.

وقالت اللجنة إنها “تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بالشفافية التي رافقت عملية إنتخاب المرشحين، و تعرب عن تقديرها الكبير للجهود التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل الوصول إلى توافق بين فرقاء الأزمة الليبيين، و دعم طموحات الشعب الليبي في إنهاء العنف وتحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا” .

كما عبّرت “عن أملها في إستمرار دعم ومساندة البعثة الأممية من أجل المحافظة على ما تم إنجازه اليوم، وتطالب فى الوقت نفسه السلطة التنفيذية الجديدة بضرورة الإلتزام ببنود خارطة الطريق المتفق عليها برعاية البعثة الأممية، و فى مقدمتها تهيئة الظروف لإجراء الإنتخابات الوطنية المرتقبه فى 24 ديسمبر المقبل، و دعم إتفاق وقف إطلاق النار، وإجلاء المرتزقة و المقاتلين الأجانب، من خلال دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإصلاح قطاع الأمن، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحسين ومعالجة الوضع الإنساني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، و معالجة ملف النازحين والمهجرين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، وضمان تعزيز إحترام حقوق الإنسان، وأن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين دون أى إقصاء أو تهميش”.

وطالبت اللجنة “جميع الأطراف السياسية والوطنية بالبناء على هذا الإنجاز الذي تحقق، والعمل على إنجاح باقي المسارات العسكرية والاقتصادية والدستور ية، بهدف التوصل إلى حل نهائي و شامل للأزمة في ليبيا”.