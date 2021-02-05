إيطاليا تعتبر اختيار السلطة الجديدة في ليبيا خطوة مهمة على طريق الاستقرار

أعربت إيطاليا، الجمعة، عن ترحيبها بنتائج التصويت الذي تم في جنيف من قبل 75 مندوبًا من منتدى الحوار السياسي الليبي، وتم خلاله تعيين رئيس للمجلس الرئاسي ونائبين له ورئيس للحكومة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن تعيين سلطات تنفيذية موحدة وشاملة لعملية الانتقال تمثل خطوة مهمة على طريق الاستقرار والتوحيد المؤسساتي في ليبيا، على ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

ودعا البيان جميع الفاعلين الليبيين والدوليين لمواصلة العمل، تحت رعاية الأمم المتحدة وللصالح الأول للشعب الليبي، للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وتعزيز ازدهار البلاد، معربًا عن ثقته في أن التقدم المحرز يمكن أن يسهم بدفع عجلة التعاون بين جميع المكونات الليبية في المجالات المترابطة للأمن، والاقتصاد واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار عملية برلين، وكذلك في منظور المصالحة الوطنية.

وأشار البيان إلى أنه مع إنشاء مجلس رئاسي، ومن منظور حكومة الوحدة الوطنية، التي تأمل روما في أن تكون شاملة للجميع، تبدأ مرحلة سياسية جديدة تعتبر أيضًا حاسمة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 23 أكتوبر 2020، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد، مؤكدًا أنه في هذه الخطوة الحاسمة لمستقبل ليبيا، تظل إيطاليا إلى جانب الشعب الليبي.

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