النويري: مجلس النواب سيتصدى لمحاولات عرقلة الحكومة الجديدة

أكد فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن رئاسة مجلس النواب ستقطع الطريق على أي محاولة لإفشال الحكومة الجديدة واستمرار الانقسام في ليبيا، داعيًا البعثة الأممية إلى أن تساعد في توحيد الجسم التشريعي، مطالبًا الدول المتدخلة في ليبيا برفع يدها وترك الليبيين يقررون مصيرهم.

وأكد النويري، في بيان له ، دعم رئاسة مجلس النواب للسلطة التنفيذية الموحدة في جهود توحيد كل المؤسسات الليبية المنقسمة،، داعيا جميع النواب إلى العودة إلى مجلس موحد، وترك المصالح الشخصية لدعم عمل الحكومة حال نيلها الثقة في تنفيذ خارطة الطريق، والتجهيز للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

و شدد البيان على أن الشرعية الدولية وحدها لا تكفي، مطالبا رئيس الجكومة بمساعدة مجلس النواب في منح حكومته الثقة باختياره الكفاءات، مشيرا إلى الحركة السياسية في ليبيا تحتاج لمعالجتها من التصحر السياسي الذي تشهده.

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