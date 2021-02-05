الوطنية لحقوق الإنسان تطالب السلطة الجديدة بإجراء الانتخابات في موعدها

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، بمخرجات ملتقي الحوار السياسي الذى استضافته مدينة جينيف السويسرية، وعلى رأسها التوافق على انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية.

و أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها ، أن هذه الخطوة الهامة تلبي تطلعات وآمال الشعب الليبي في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يحقق لم الشمل ووقف العنف والانقسام السياسى والاجتماعي و المؤسساتي .

و أشاد البيان بالشفافية التي رافقت عملية انتخاب المرشحين، معربا عن تقدير اللجنة الكبير للجهود التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل الوصول إلى توافق بين فرقاء الأزمة الليبيين، و دعم طموحات الشعب الليبي في إنهاء العنف وتحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا .

ودعا البيان السلطة التنفيذية الجديدة إلى ضرورة الإلتزام ببنود خارطة الطريق المتفق عليها برعاية البعثة الأممية، و فى مقدمتها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية المرتقبه فى 24 ديسمبر المقبل، و دعم اتفاق وقف إطلاق النار، وإجلاء المرتزقة و المقاتلين الأجانب، من خلال دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإصلاح قطاع الأمن، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحسين ومعالجة الوضع الإنساني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، و معالجة ملف النازحين والمهجرين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، وضمان تعزيز إحترام حقوق الإنسان، وأن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين دون أى إقصاء أو تهميش.

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