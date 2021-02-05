زليتن.. إغلاق مكب “مدورة” حفاظاً على البيئة

بحث المهندس محمد ابو قميزة مدير مكتب الاصحاح البيئي التابع لبلدية زليتن مع خبراء أجانب -ضمن وفد ممثل لشركة الحلول للخدمات البيئية – إغلاق المكب الحالي للقمامة والنفايات في ضاحية “مدورة” الذي تسبب في مشاكل بيئية للمناطق المحيطة به وإمكانية فتح المكب الجديد الواقع في جنوبي زليتن .

وقدمت الشركة خلال المباحثات عرضاً فنياً ومالياً للمشروع الذي سيتم تقديمه لوزارة الحكم المحلي ثم للحكومة، للموافقة على صرف الميزانية النهائية والبدء في تنفيذ المشروع الجديد.

وقال المكتب الإعلامي في منشوره إن هذه الإجراءات تأتي بعد زيارات ميدانية قامت بها الشركة لموقع المكب الحالي بمنطقة مدورة و الموقع المستهدف لإقامة الجديد عليه جنوب زليتن، فيما أشار “أبو قميزة” إلى أن مدة انجاز المشروع تسعة عشر شهرا على مراحل بالطرق العلمية السليمة في حالة الموافقة و توفر الميزانيات اللازمة للمشروع .

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