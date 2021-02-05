الدباشي: تعيين سلطة جديدة من خارج الشخصيات المتصدرة للمشهد يدعو للتفاؤل

قال المندوب الأسبق لليبيا في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، الجمعة، إن تعيين مجلس رئاسي ورئيس حكومة من خارج الشخصيات المتصدرة للمشهد السياسي والعسكري يبعث الأمل في استعادة السيادة الوطنية وإنهاء المعاناة وسفك الدماء.

وأضاف الدباشي في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نجاح الرئاسي والحكومة يتوقف على مدى تعاونهما وحسن اختيار الوزراء والمستشارين، ودعم كل القوى الوطنية ودول الإقليم ومجلس الأمن للحكومة الجديدة.

وتابع الدباشي أنه اخيرًا انجزت المرأة ما لم ينجزه الرجال! مبينًا أن انتقال المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، من وظيفتها في سفارة الولايات المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كنائبة للممثل الشخصي للأمين العام كان بمثابة إعلان بأن الولايات المتحدة ليست راضية على الأداء الأوربي في ليبيا، وأنها ستنخرط بجدية في الملف الليبي.

وأشار الدباشي إلى أن انخراط الولايات المتحدة جاء بناءً على رغبة إيطاليا ذات الدبلوماسية الضعيفة جدًا وغير القادرة على منافسة فرنسا التي شرعت في التعامل بنجاح مع الأطراف الليبية.

ولفت الدباشي إلى أن مساعي وليامز إنجاز هام، مؤكدًا أن ما حققته هو إنجاز وظيفي هام لها ولبلادها ولدور المراة في تحقيق السلام.

وتساءل الدباشي: هل سيواصل المبعوث الأممي الجديد، يان كوبيش، العمل بنفس الحماس والمثابرة اللذان أظهرتهما وليامز، ويلح على التنفيذ الصارم لما تم الاتفاق عليه؟ أم أنه سيفضل دور المتفرج الذي مارسه مارتن كوبلر وأدى مع أمور أخرى إلى الوضع الحالي ؟ مؤكدًا أن الأسابيع القادمة ستجيب عن ذلك.

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