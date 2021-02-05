الترهوني : بقاء الحكومة الجديدة في طرابلس سيجعلها تحت وصاية المليشيات

المحلل العسكري والسياسي محمد الترهوني يرى أن بقاء الحكومة الجديدة في العاصمة طرابلس سيجعلها تحت وصاية المليشيات، محذرا من تكرار سيناريو حكومة الوفاق غير المعتمدة .

وأضاف الترهوني أن وجود الحكومة في طرابلس سيجعلها عاجزة عن تنفيذ أي من بنود الاتفاق وتعهداتها بإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات وفتح الطريق الساحلي، معتبرا أن الأمر يتوقف على التزام الأمم المتحدة بالوصاية على هذه الحكومة، ودعمها في مواجهة المليشيات التي تعد التحدي والتهديد الأكبر.

و أشار الترهوني إلى أن الوصول إلى الانتخابات سيواجه تحديا صعبا من المليشيات الرافضة للعملية السياسية منذ البداية، وكذلك الدعم المادي لمفوضة الانتخابات، خاصة في ظل وجود فجوة اقتصادية وديموغرافية وجغرافية كبيرة جدا.

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