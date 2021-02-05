الجامعة العربية تدعو لتوحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية في ليبيا

أشادت جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في جنيف وأفضت لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية في ليبيا، داعية إلى «توحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا على مساراتها السياسية والعسكرية والدستورية والاقتصادية المختلفة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة ترحيبه «بنجاح الملتقى في تحمل مسؤولياته بهذا الشكل الإيجابي»، معربا عن تطلعه لأن «بتنصيب المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد أدبيبة في أقرب فرصة، حتى تشرع في تولي مهامها، وتمهد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نهاية العام الجاري».

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وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية في جنيف الجمعة، عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

وفي وقت سابق رحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والسعودية بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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