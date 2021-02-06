محلل سياسي : الإخوان أفسدوا الحياة السياسية في ليبيا

أكد المحلل السياسي عبدالله الخفيفي، أن الإخوان هم من أفسدوا الحياة السياسية في ليبيا، وأوصلوا البلاد إلى هذا المخاض، لافتا إلى أن الليبيين -من حيث المبدأ- لم يكونوا مقتنعين بالحوار الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان والتيارات الإسلاموية المتطرفة.

و أوضح الخفيفي أن المجلس الرئاسي أمامه معترك صعب لتدارك ما وقع فيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج -وحل المليشيات وإخراج المرتزقة، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية وغير ذلك، لافتا إلى أن المليشيات كانت تهدد المسار السياسي منذ البداية.

و شدد الخفيفي على أن الحل الوحيد أمام السلطة الجديدة هو أن يكون مقرها في سرت الساحلية بعيدا عن سيطرة المليشيات، ثم العمل على احتكار امتلاك الدولة للسلاح، ممثلة في جيشها وشرطتها وتفكيك المليشيات.

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