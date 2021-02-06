الأمين العام للأمم المتحدة: ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باختيار أعضاء الملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف لسلطة تنفيذية موحدة.

وأكد غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، دعم الشعب الليبي في جهوده لبناء بلد مسالم ومزدهر، قائلا: “ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح”.

ودعا الأمين العام جميع أعضاء الملتقى والليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين إلى احترام نتائج التصويت، وهنأ الأعضاء الثلاثة الجدد في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء المعين على اختيارهم، متمنيا لهم كل النجاح في ولايتهم لقيادة البلاد فيما تبقى من المرحلة التحضيرية التي تسبق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.