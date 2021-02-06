هون.. نشاط علمي لفريق “جيوجبرا” المختص في مادة الرياضيات

تقرير/218

شهدت قاعة الاجتماعات في كلية التقنية الهندسية بمدينة هون قيام فريق “جيوجبرا” التعليمي -المتخصص في علوم مادة الرياضيات على مستوى ليبيا- بتنظيم محاضرات تعليمية حول الطرق المثلى في شرح وتوضيح المسائل المختلفة في علم الرياضيات باستخدام تقنية المعلومات.

يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المعلم والتلميذ من إحداث نقلة نوعية في دراسة وفهم مادة الرياضيات للمرحلتن الأساسيتين الابتدائية والإعدادية و الاستفادة من تقنية المعلومات بأفضل طريقة ممكنة في عمليات حل ومناقشة المسائل الرياضية وبصورة تواصل مستمر بين التلميذ والمعلم والتخاطب عن بعد وفي مختلف الأوقات .

وذكر القيمون على المحاضرات لــ218 أن مجموعة “جيو جبرا” العلمية نظمت محاضرات تعريفية في عدة مدن ليبية وفي توقيت واحد وببث مشترك ومتداخل للاستماع والتواصل المتداخل بين هذه المحاضرات التي كانت في مدن هون و طرابلس و بنغازي ومصراتة وسبها والبيضاء وغدامس والزاوية والخمس وفي مدن ليبية أخرى بغية الوقوف على هذا البرنامج و إيصاله لأهل الاختصاص من معلمات ومعلمي و مديري مدارس وتمكينهم من الاستفادة من هذا المشروع القابل للتطور مع تقدم ثورة المعلومات و الوصول إلى أفضل النتائج التعليمية في علوم مادة الرياضيات وتبسيطها وتسهيل طرق شرحها للتلاميذ وفق البدائل المتطورة شرحاً وأسلوباً وتواصلا وبأدوات حديثة ومتوفرة للتلميذ و المعلم.

حضر هذا النشاط العلمي عدد من معلمات مادة الرياضيات وعدد من مديري مدارس مدينة هون، حيث قدمت الخبيرة و المعلمة “مبروكة تيجاني درفون” شرحاً وافياً وتفصيلياً حول هذا البرنامج، كما قدمت الإجابة الوافية لجميع الأسئلة التفاعلية التي وجهها الحضور لها حول البرنامج ومدى الإمكانية من الاستفادة منه في أقرب وقت ممكن وبينت للجميع الأهداف المرجوة من هذا المشروع، الذي يعد نقطة انتقالية على مستوى طرق التدريس للتلميذ والمعلم على حد سواء .

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