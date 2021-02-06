البرلمان العربي يرحب بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا

رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية، في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف السويسرية، التي أسفرت عن انتخاب المجلس الرئاسي الليبي ورئيس لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وهنأ العسومي في بيان الشعب الليبي بالتوصل إلى هذه الخطوة المهمة التي تمثل مرحلة مفصلية نحو تجميع صفوف الليبيين وتوحيد جهودهم نحو السلام والبناء والتنمية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتيسير التوصل إلى هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.

وجدد العسومي موقف البرلمان العربي الدائم والثابت من كل ما من شأنه الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وصون وحدتها الوطنية، مطالباً جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذا الإنجاز .