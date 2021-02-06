رئيس البرلمان العربي: على جميع الأطراف إنجاح المسارات الليبية لحل الأزمة

رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، باختيار أعضاء الملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف لسلطة تنفيذية موحدة.

وطالب العسومي في بيان له أمس الجمعة جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذا الإنجاز الذي تحقق، والعمل على إنجاح المسارات الأخرى، بهدف التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للجهود التي قامت بها البعثة الأممية وتيسير التوصل إلى هذه الخطوة المهمة نحو تحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.

وجدد العسومي موقف البرلمان العربي الدائم والثابت بشأن دعم كل ما من شأنه الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وصون وحدتها الوطنية.

وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك يكون محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.