السويحلي: السلطة الجديدة مهمتها الأساسية إنجاز الانتخابات في موعدها

رحب عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرحمن السويحلي باختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

و أوضح السويحلي في تدوينة له عبر حسابه على منصة التغريدات “تويتر” أن السلطة التفيذية الجديدة جاءت بتوافق الوطنيين بعيدا عن الصفقات المشبوهة والمصالح الحزبية الضيقة، لافتا إلى ان ملتقى الحوار نجح في إقرار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة.

و أشار رئيس ما يسمى بـ مجلس الدولة السابق أن السلطة الجديدة ستكون مهمتها الأساسية إنجاز الانتخابات في موعدها، معربا عن أمله في الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر، داعيا جميع الأطراف إلى القبول بنتائج هذه العملية السياسية.

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