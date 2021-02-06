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جامعة سبها.. حصول كليتين على الاعتماد المؤسسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصلت كليتان من جامعة سبها على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتربوية، هما كلية العلوم الهندسية والتقنية بمدينة براك بمنطقة وادي الشاطىء وكلية العلوم، لمدة “3” سنوات من “نوفمير 2020” إلى “نوفمير 2023 م ” .

ونظمت جامعة سبها احتفالية بهذه المناسبة العلمية احتضنها مركز اللغات بمدينة سبها بحضور أعضاء هيئة التدريس وكيل ديوان المجلس البلدي “بلال علي” وعضو المجلس البلدي سبها “أبوبكر جماعة” ولفيف من المهتمين وأساتذة الجامعة والموظفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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