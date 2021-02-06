جامعة سبها.. حصول كليتين على الاعتماد المؤسسي

تحصلت كليتان من جامعة سبها على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتربوية، هما كلية العلوم الهندسية والتقنية بمدينة براك بمنطقة وادي الشاطىء وكلية العلوم، لمدة “3” سنوات من “نوفمير 2020” إلى “نوفمير 2023 م ” .

ونظمت جامعة سبها احتفالية بهذه المناسبة العلمية احتضنها مركز اللغات بمدينة سبها بحضور أعضاء هيئة التدريس وكيل ديوان المجلس البلدي “بلال علي” وعضو المجلس البلدي سبها “أبوبكر جماعة” ولفيف من المهتمين وأساتذة الجامعة والموظفين.

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