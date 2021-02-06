محلل سياسي : تفرد عقيلة صالح بقرار مجلس النواب و تحالفه مع باشاغا أطاح به من الرئاسي

اعتبر المحلل السياسي هاشم الحجاجي أن سبب خسارة قائمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يعود لأمرين، الأول هو انفراده، بالعمل في مجلس النواب طوال السنتين الماضيتين ، مما جعل البرلمان ينقسم لعدة تكتلات، جميعها لم تتقبل ما يقوم به عقيلة، وإن لم تصرح أغلب الكتل بذلك.

وأضاف الحجاجي ، أن الأمر الثاني يعود لتحالف عقيلة مع أمر المنطقة الغربية أسامة الجويلي، وكذلك وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الشخصية الجدلية، والمعروف عنه عداؤه لأهل المنطقة الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24