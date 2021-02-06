صعود الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة

صعدت الأسهم الأوروبية الجمعة، لتقتفي أثر المعنويات المتفائلة في وول ستريت بفضل آمال حيال تعاف اقتصادي عالمي أسرع، بينما تخلفت الأسهم في فرانكفورت في الأداء بعد بيانات أظهرت انخفاض الطلبيات الصناعية.

وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% ويتجه صوب تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ أواخر ديسمبر، والمؤشر مرتفع أيضا 3.5% في الأسبوع، ويمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر.

وارتفعت الأسواق في أنحاء العالم بفضل توقعات بضخ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتحفيز كبير.

هذا ونزل المؤشر داكس الألماني 0.1% بعد بيانات أظهرت أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا انخفضت أكثر من المتوقع في ديسمبر، منهية سلسلة بيانات إيجابية استمرت سبعة أشهر إذ قلصت القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا الطلب من بقية دول منطقة اليورو.

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